Фракция "Слуга народа" планирует заседание на пятницу – депутат

Об этом в своем Telegram-канале сообщил член фракции, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура (фракция «Слуга народа»).



«Предварительно, фракция - пятница, внеочередное (заседание ВР - ред.) - суббота. Ждем официального подтверждения руководства ВР», - отметил Качура.



Как сообщал Укринформ, по предварительной информации, проведение внеочередного заседания Верховной Рады запланировано на субботу, 28 марта.

