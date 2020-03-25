Все монастыри УПЦ готовятся к возможному приему больных коронавирусом

Во всех монастырях Украинской Православной Церкви подготовят помещения для возможного приема больных коронавирусом COVID-19.



Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующий циркуляр был направлен сегодня во все епархии.



В документе отмечается, что «в случае критического ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при которой медицинские учреждения будут не в состоянии госпитализировать всех инфицированных, монастыри Украинской Православной Церкви должны быть готовы принять как можно большее количество больных».



Как сообщалось, за Божественной литургией в течение карантина во всех храмах УПЦ будут возносить молитвы о медицинских работниках.

