Зеленский объявил о продолжении в Украине "Большой стройки"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реализацию проекта "Большая стройка" необходимо продолжать несмотря на распространение коронавируса. Однако при этом работникам следует соблюдать все нормы безопасности, которых требует карантин.



Об этом сообщается в Facebook Офиса президента.



Заявление глава государства сделал во время селекторного совещания с мэрами областных центров и главами облгосадминистраций 25 марта.



"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" должен быть продолжен, но все должно быть безопасно", - отметил Зеленский.



В пресс-службе Офиса президента напомнили, что "Большая стройка" – это совместный проект главы государства и правительства Украины. В его рамках предусмотрено сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей Украине.

