ЕБРР предоставит Киеву EUR50 млн на закупку вагонов метро

Совет директоров ЕБРР в среду одобрил выделение EUR50 млн. на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена, сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.



"Новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии, новый участок которой свяжет центр с районом Виноградарь. Ожидается, что проект будет подписан до конца второго квартала 2020 года", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.



Как сообщалось, Киевсовет в апреле 2019 года поддержал привлечение кредита ЕБРР в размере EUR110 млн на закупку подвижного состава общественного транспорта в рамках реализации программы "Модернизация городского транспорта г.Киева II", в том числе кредита КП "Киевский метрополитен" в размере EUR50 млн с 6%-ной ставкой сроком до 12 лет, включая двухлетнюю отсрочку погашения основной суммы.



ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк профинансировал 445 проектов на общую сумму в почти EUR14,6 млрд.

