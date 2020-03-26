На «Кинопоиске» выйдет сериал о Борисе Ельцине

На видеосервисе «Кинопоиск HD», который принадлежит компании «Яндекс», в середине 2021 года выйдет сериал «Сердечный приступ» по новой одноименной книге журналиста и писателя Михаила Зыгаря. Об этом сообщили «Ведомости».



Книга выйдет в издательстве «Альпина паблишер» в сентябре 2020 года. Она будет посвящена президентским выборам в России 1996 года, когда на свой второй срок был избран Борис Ельцин.



Как рассказал сам Михаил Зыгарь «Ведомостям», выборы 1996 года — один из главных сюжетов в истории России, «момент, который во многом определил всю современную политику в нашей стране». Журналист добавил, что Владимира Путина в сериале не будет. В 1996 году будущий президент России работал в команде Анатолия Собчака, который тогда проиграл на выборах губернатора. После этого Путин переехал в Москву и устроился работать в администрацию президента России. «Так что в сериале мы показываем Россию за секунду до Путина», — говорит Зыгарь.



Сценарий сериала напишет сам автор книги. Производством займется специально созданная для этого проекта продюсерская компания Зыгаря и Нателлы Крапивиной под названием «Вейк ап продакшн». Креативным продюсером «Сердечного приступа» выступит Дмитрий Нелидов (сопродюсер сериала «Исчезнувшие» и фильмов «Горько» и «Адмирал»).





