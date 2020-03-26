В Кабмине заявили, что госбюджет недополучит 106 млрд грн - Геращенко

В Кабинете министров заявили, что государственный бюджет Украины в 2020 году недополучит 106 млрд грн и проинформировали, что планируют сократить его доходную часть на 56 млрд грн, а также предложили увеличить дефицит госбюджета в три раза, заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.



"Правительство признает, что бюджет недополучит 106 миллиардов, поэтому планирует сократить на 56 миллиардов гривень доходную часть бюджета, и при этом втрое увеличить дефицит бюджета. При этом в предложенных правительством законопроектах, в том числе о создании стабилизационного фонда, как защищенная статья вносится выплата внешних долгов вместо того, чтобы вести переговоры о реструктуризации", - написала Геращенко на своей странице в Facebook в четверг.



По словам парламентария, в предложенных Кабмином законопроектах убираются все расходы на поддержку экономики, и вдвое сокращаются расходы на местные выборы.



"Там много вещей, которые не связаны со стабилизацией экономики, но лоббистских и откровенно странных", - подытожила политик.



"Правительство, к сожалению, подало очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь не столько о поддержке медицины и врачей, как о выплатах внешних долгов. (Пятый президент Украины, нардеп от фракции "Евросолидарность" – ИФ-У) Петр Порошенко определил позицию "Европейской солидарности" - антикризисный штаб при президенте должен работать с участием чиновников и депутатов, приоритет должен быть - защита пожилых людей, медиков и защита экономики", - цитирует также пресс-служба "Евросолидарности" Геращенко.



Ещё одной проблемой правительственного законопроекта в "Евросолидарности" называют компенсацию НДС и сокращение статей по поддержке фермеров.



"Катастрофа происходит с компенсацией НДС, она снова, как во времена (премьер-министра времен президентства Виктора Януковича – ИФ-У) Азарова, корректируется в ручном режиме. Мы категорически против снятия статей поддержки фермеров. Нужно вместе бороться с повышением цен, подорожанием продуктов. Государство должно защитить бедных, наименее защищенных, через создание продуктового фонда для стабилизации цен на самые необходимые продукты. Также Порошенко выступил с инициативой зеленого коридора и воздушного моста для поставок гуманитарной медицинской помощи для борьбы с короновирусом", - сообщила Геращенко.



Она добавила, что "Европейская солидарность" настаивает на создании совместного с правительством антикризисного штаба по наработке законов для спасения украинской экономики.

