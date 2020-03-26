Проверки на COVID-19 на границе не эффективны - ГПСУ

В Государственной пограничной службе признали неэффективность измерения температуры на границе, об этом заявил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, сообщает сайт подразделения.



По его словам, повышенную температуру за месяц измерений выявили только у 0,002% въезжающих. Всего был проведен скрининг больше чем 2,7 млн граждан Украины и иностранцев.



"Что мы наблюдаем? Процент выявления лиц с температурой - сверхнизкий. Всего 52 человек выявили с повышенной температурой. И поступает информация, что люди перед тем, как проходить границе, употребляют жаропонижающие медицинские препараты, и мы не можем выявлять лиц, если у них нет ярко выраженных симптомов", - сказал Дейнеко.



Также глава ГПСУ считает, что "процентов 90" зараженных коронавирусом в стране - это граждане, которые приехали из-за границы.

