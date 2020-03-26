Ученые выяснили, когда носители COVID-19 наиболее заразны

Инфицированные коронавирусом COVID-19 наиболее опасны в первую неделю, когда появляются симптомы. Об этом накануне сообщило издание South Morning China Post со ссылкой на исследование микробиологов из Гонконга, опубликованном на сайте The Lancet.



Оно основано на анализе образцов слюны 23 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Утром у них брали мазок из ротоглотки. Согласно результатам, вирусная нагрузка в слюне у пациентов в возрасте от 35 до 75 лет была самой высокой в течение семи дней после появления симптомов, а после – снижалась.



"Высокая вирусная нагрузка в течение первой недели болезни говорит о том, что он легко может передаваться от одного человека к другому до того, как пациент будет госпитализирован", – рассказал один из соавторов статьи и доцент кафедры микробиологии университета Гонконга Кельвин То.



Исследователи утверждают, что коронавирус может оставаться в организме почти месяц. В одном случае COVID-19 был обнаружен через 25 дней после того, как у пациента появились симптомы.



"У одной трети наших пациентов было выделение вируса в течение 20 и более дней", – сказал То, добавив, что пациентам, возможно, придется дольше оставаться в изоляторах.



В материковом Китае пациенты остаются в изоляторах в течение 14 дней после выписки из больницы, а затем еще 14 дней дома. В Гонконге выписанные пациенты не обязаны самостоятельно изолироваться после выписки из больниц, но медицинский персонал отслеживает ход их выздоровления.

