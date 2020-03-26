Минздрав получил из госрезерва 10 млн масок

Министерство здравоохранения Украины получило из госрезерва 9 млн 980 тыс. медицинских масок. Об этом в чтеверг, 26 марта, сообщает пресс-служба Государственное агентство резерва Украины.



"Государственное агентство резерва Украины отгрузило Министерству здравоохранения Украины 9 млн 980 тыс. масок медицинского назначения. Последняя партия была отгружена 23 марта 2020 года (понедельник)", - сказал глава Государственного агентства резерва Украины Ярослав Погорелый.



Также были переданы 69 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, 1180 ручных дыхательных аппаратов, 3 рентгеновских комплекса, 1350 пульсометров и 34 кислородных концентратора. Всего Госрезерв передал Министерству здравоохранения материальных ценностей на сумму почти 69 млн грн.



Указано, что договор о передаче медицинского оборудования был заключен между Министерством здравоохранения и Госрезервом 11 февраля 2020 года, а наряд на отгрузку подписан 12 февраля. Реально специалисты Минздрава приехали забирать маски только через 2 недели - 25 февраля 2020 года.

