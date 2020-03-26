Венгрия и Украина экстренно подпишут соглашение о совместной борьбе против пандемии коронавируса

Министры иностранных дел Украины и Венгрии во время телефонного разговора договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии коронавируса, сообщает Министерство иностранных дел Украины.



"Дмитрий Кулеба также договорился с Петером Сиярто о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в четверг.



Кроме того, Кулеба договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии во время транспортных ограничений и заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.



Также по запросу украинской стороны глава МИД Венгрии заверил, что в этот особый период граждан Украины в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы. Венгерское правительство позволило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер.



Кроме того, Кулеба выразил благодарность венгерской стороне за разрешение на транзит граждан Украины, которые едут на родину из других стран ЕС.



Сиярто заверил украинского коллегу, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение посетить Украину. Поэтому стороны договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Кулебы, даты визита будут согласованы после того, как пандемия коронавируса пройдет.

