Мировая экономика снизится на 1,5% в 2020 году - IIF

Сокращение мировой экономики в 2020 году может составить 1,5% на фоне продолжающегося распространения COVID-19, прогнозирует Институт международных финансов (IIF). "Мы снизили наш прогноз роста глобальной экономики до 0,4% с 2,6% за последние недели, но пандемия COVID-19, ценовая война ОПЕК и растущий кредитный стресс на развитых и развивающихся рынках продолжают коренным образом менять картину", - говорится в отчете IIF.



Теперь эксперты института ожидают снижения мирового ВВП на 1,5%, в том числе падение экономик развитых стран составит 3,3%, а рост emerging markets - всего 1,1%. При этом существует "огромная неопределенность" в отношении воздействия коронавируса на экономику, говорится в сообщении.



"На данный момент неясно, как долго должны продлиться ограничения во многих странах, чтобы сдержать распространение инфекции. И учитывая серьезность шока также неясно, быстро ли восстановится потребительская и инвестиционная активность после отмены карантина", - говорится в отчете.



IIF отмечает, что экономики и США, и еврозоны уже находятся в рецессии: снижение ВВП было уже в первом квартале, а во втором квартале будет падение. Как ожидается, в целом по итогам 2020 года американская экономика снизится на 2,8%, еврозоны - на 4,7%.



IIF является глобальной ассоциацией финансовой отрасли и включает свыше 450 членов из 70 стран и регионов мира.

