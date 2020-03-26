Минцифры начало тестирование электронных паспортов в приложении "Дія"

Министерство цифровой трансформации начало регистрацию на бета-тест цифровых паспортов в приложении "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу приложения.



"Знаем, как сильно вы ждете появления паспортов в "Дії". Поэтому готовьте свои смартфоны - регистрацию на тестирование цифровых документов объявляем открытой! Чтобы стать одним из первых обладателей цифрового биометрического загранпаспорта и ID-карты, регистрируйтесь по ссылке", - говорится в сообщении.



Отмечается, что для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно иметь и биометрический паспорт, и ID-карту.



"Только так мы сможем тщательно проверить корректность отображения данных в приложении. Советуем не затягивать с регистрацией. Протестировать цифровые паспорта смогут 28 тысяч украинцев - 20 тыс. пользователей Android и 8 тыс. Пользователей iOS", - сообщили разработчики.



Также в Минцифры указали, что все, кто имеет лишь один из двух документов, смогут пользоваться им в "Дії" уже после официального релиза.

