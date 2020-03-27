Во Франции за сутки от коронавируса умерли 365 человек

Более 360 человек умерли за последние 24 часа во Франции от последствий нового коронавируса, общее количество смертей на территории страны составило 1696. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.



"По данным на этот вечер, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 29 155. Число умерших за последние 24 часа составляет 365, в одном из них речь идет о 16-летней девушке", - сказал он. "Таким образом, общее количество смертей в стране достигло 1696", - отметил Саломон.



В среду власти страны сообщали о 25 233 случаях заражения коронавирусом на территории страны и о 231 летальном исходе из-за осложнений, вызванных коронавирусом.



Саломон подчеркнул, что, согласно последним данным, около 14 тыс. человек госпитализированы. "Состояние почти 4 тыс. пациентов оценивается как тяжелое", - сказал он. Около 5 тыс. человек, считающиеся вылеченными, покинули больницы, добавил глава управления.



"Тем не менее, несмотря на принятые меры, ситуация с распространением коронавируса в стране продолжает ухудшаться", - сказал он. Саломон подчеркнул, что увеличение числа случаев заражения наблюдается в регионах Большой Восток, О-де-Франс, Бургундия - Франш-Конте, Иль-де-Франс и на Корсике.



Гендиректор Управления здравоохранения подчеркнул, что "важным результатом работы французских врачей стало выявление новых симптомов инфицирования - потеря обоняния и чувства вкуса". "Наши китайские коллеги этого не выявили", - добавил он.

