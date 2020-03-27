Hulu выпустили трейлер сериала «Солнечные противоположности»

Компания Hulu выпустила трейлер сериала Solar Opposites («Солнечные противоположности») от создателей «Рика и Морти».



Шоу расскажет об инопланетянах, которые потерпели крушение и застряли на Земле, когда их собственную планету разрушил астероид. Теперь они вынуждены притворяться обычными землянами. Однако привыкнуть к жизни на чужой планете непросто. На Земле пришельцам предстоит узнать, что такое наркотики, буллинг, дети-зомби и права животных.



Один из создателей Solar Opposites — Джастин Ройланд, который работал над сериалом «Рик и Морти». Поэтому визуальная и юмористическая составляющие шоу так похожи.





