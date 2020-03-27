Медики советуют принимать горячую ванну как можно чаще

Регулярный прием ванны снижает риск смерти от инсульта и болезней сердца, пишет Medical Express. И чем больше человек принимает ванну, тем ниже риск. Ванна помогает крепко спать и в целом связана с более хорошим состоянием здоровья.



Эксперты сделали этот вывод, проследив примерно за 61000 людей (45-59 лет), плоть до их смерти. К концу исследования эксперты могли ссылаться на данные 30076 человек. Итак, за время исследования произошло 2097 случаев сердечно-сосудистых аномалий (275 сердечных приступов, 53 внезапных смертей по причине проблем с сердцем и 1769 инсультов).



И ежедневный прием горячей ванны, по сравнению с принятием ванны 1-2 раза в неделю или вообще отказом от ванны, позволял снизить риск развития сердечно-сосудистого недуга в целом на 28% и риск инсульта - на 26%. Анализ температуры воды показал: теплая вода снижала риск сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, а горячая - на 35%. А вот на риск инсульта температура воды никак не влияла.

