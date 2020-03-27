Число заболевших COVID-19 в Киеве увеличилось до 55 - Кличко

Число заражённых коронавирусом в Киеве увеличилось до 55 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



"К сожалению, количество больных, людей, которые заразились коронавирусом, увеличилось. Уже 55 человек имеют подтверждённый диагноз. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины ещё 8 лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом ", - заявил Кличко в пятницу на брифинге в КГГА.



Новыми заражёнными коронавирусом стали четыре женщины и четыре мужчины.



"Заболели четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчины от 43 до 59 лет. Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, двое в городскую клиническую больницу №4, ещё двое - в Центральный госпиталь МВД, а двое- находятся на самоизоляции под присмотром врачей", - добавил мэр Киева.



По его словам, сейчас в лаборатории столицы на коронавирус проверяется ещё 32 образца потенциальных заражённых.



"На сегодня лабораторными и экспресс-тестами протестировано более полутора тысяч киевлян. Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще 32 образца", - заявил Виталий Кличко.



По состоянию на 10:00 27 марта количество больных коронавирусом COVID-19 в Киеве, по данным Минздрава, составляло 47 человек.

