Глава МВФ допустила увеличение кредита для Украины

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для Украины. Об этом говорится с ее официальном заявлении, размещенном на сайте МВФ.



Она также назвала условия, при которых ранее обусловленное финансирование на сумму $5,5 млрд может быть увеличено.



"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее", - подчеркнула Георгиева.



Отметим, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

