Идеальный вариант

Два пути: либо дефолт, либо кредит МВФ. Обе дороги ведут в ад, но первый путь повеселее. В конце дефолтного туннеля робко светит надежда. Ценой кредита Фонда, который никого вообще не спасет, является приватизация земли и окончательное оформление отъема у Игоря Валерьевича «Приватбанка». По этой же модели нам надо выплатить 17 миллиардов долларов долгов плюс проценты по ОВГЗ. Я, конечно, не такой специалист, как первый зампред главы НБУ Екатерина Рожкова. Она, в частности, знает, что если барыжить итальянскими макаронами обуховского производства, можно получить добавочную стоимость.



Маркс, сука, плачет в тесном гробу. Но если в стране ад, а это так, тогда зачем напрягаться и возвращать долги? Да еще в придачу закладывать всю землю корпорациям, аффилированным с Соросом? Безусловно, Коломойским можно пожертвовать ради общего блага. Однако давайте задумаемся: а с какого хера Фонд вообще так озабочен насчет «Привата»? Как связан Игорь Валерьевич и транш? Типа если банк вернут алчному олигарху, то банковская система нации накроется эмалированным тазиком. Ребята, можете не сомневаться: накроется. Еще и как накроется. Как говорится, птичкам деньги ни к чему. К концу третьей недели карантина девяносто процентов нации доест свои сбережения на черный день. Включая и заробитчан. Они же дети сел. Приехали, забили на карантин и занялись ремонтами. Первейшее, доложу я вам, дело. Чтобы к Пасхе все блестело и радовало глаз красивыми поверхностями, удобными для заражения коронавирусом.



Поэтому в банках особо ничего нет. То есть вообще нечего хранить. Массовый дефолт с неясными перспективами. Поскольку Гегель учит насчет единства формы и содержания, то банки являются декоративным оформлением отсутствия надлежащего обеспечения депозитов.



По земле тоже кристально ясно. Ради транша надо продать все. Логично, че. Самое время для введения «цивилизованного рынка земли». Когда уменьшится нагрузка на почву и в обороте появятся паи бабушек и дедушек, не переживших эпидемию, продажи пойдут вверх.



Рада собирается уже четыре дня подряд. Но депутаты никак не могут до зала дойти. Сначала искали подходящий для заседания стадион. Чтобы сесть как люди на свежем воздухе, избежать заражения и посмотреть на табло за ходом голосования. «Стадион так стадион», – привычно вздохнул Петр Алексеевич и засобирался сдавать анализы в знакомой будке

Кто-то может мне объяснить, в чем прикол: объявить карантин, запретить перемещения внутри страны, закрыть границы (два раза), а затем интенсивно свозить всех на Батькивщину без всякого карантина? Сегодня в Киев прибудут 37 рейсов с примерно 7 000 пассажиров. Идеальная модель для распространения вируса

Или вниз. Уже вообще без разницы. Поэтому дефолт, против которого так активно выступает любитель употребления дезинфицирующих средств, включая стекломои, Никита Потураев – вполне адекватный выход из ситуации. Как говорится, нет денег – нет и проблем.Теперь про биологическую бомбу, которую прямо в Киев доставили 37 авиарейсов из различных экзотических уголков нашей небольшой планеты. Хотя нет. Про бомбу рано. Надо про секвестр бюджета. Как сказала та же Катя Рожкова после употребления, предположительно, того же стекломоя, «надо консолидироваться». Когда это произойдет, понятное дело, не ясно. Рада собирается уже четыре дня подряд. Но депутаты никак не могут до зала дойти. Сначала искали подходящий для заседания стадион. Чтобы сесть как люди на свежем воздухе, избежать заражения и посмотреть на табло за ходом голосования. «Стадион так стадион», – привычно вздохнул Петр Алексеевич и засобирался сдавать анализы в знакомой будке. Потом всплыл вариант с двориком ВР. Там есть чудесный круглый дворик, заасфальтированный и скрытый от посторонних глаз. Расставили стулья, прикинули метраж – не помещается Петр Алексеевич и еще примерно сто народных избранников. Поэтому вернулись на исходные позиции: пятый президент в наморднике и латексных перчатках, все остальные тоже в средствах защиты. Рекомендую ОЗК. Чудесная, доложу я вам, вещь. Не помню нормативов, однако у меня постоянно были проблемы с завязыванием шнурков в районе паха. Прикол же в том, что костюмчик надо надевать в противогазе. В принципе, ничего сложного. Даже таджики осваивали эту нехитрую, но тонкую науку. Потренироваться можно в том же дворике. Очень хотелось бы посмотреть. Но не важно. Бюджет надо резать. Это уже поняли представители «креативной прослойки», которым через Минкульт вкачивали миллиарды гривен. Бюджет министерства до его ребрендинга (теперь это культура плюс информационная политика) составлял почти 16 миллиардов. На эти деньги профессиональные патриоты клепали «национальный продукт», вызывающий чувство глубокого сожаления. Узкая прослойка «креативщиков», которая в настоящее время истошно визжит, десятилетиями кормилась на «патриотическом дискурсе». Особенно доставляет проект Минкульта по «сшиванию страны»: большие группы молодежи ездят туда-сюда, создавая иллюзию единства. Цена такого сшивания – свыше полумиллиарда. Б…ть! Куда они все ездить собрались во время карантина?Поскольку ситуация экстренная, то обрезать необходимо вместе с Министерством культуры. Не переживайте! Никто, кроме патриотической общественности, и не заметит исчезновение данного ведомства.Как и упразднение Министерства по развитию территорий. Нечего уже развивать. Серьезно. А если ликвидировать самую дорогую в мире антикоррупционную систему органов, навязанную нам Штатами, то можно сэкономить почти два десятка миллиардов гривен. У нас в лучшие времена объем коррупции был меньше, чем сегодня ежегодно тратится на борьбу с ней.Культура, которой нет, кино, которое никто не смотрит, антикоррупционные органы, которые возглавляют деятели, официально внесенные в реестр коррупционеров. Да у нас просто идеальный бюджет для секвестра. В одном Минобразования есть целая куча расходных статей, которые можно безболезненно сокращать. Когда при распаде СССР ликвидировали специальность «научный коммунизм» в связи с отсутствием предмета для изучения, высвободилась масса вакансий. Правда, они тут же были заняты самозародившимися политологами, но это отдельная история. Пока же с исторической наукой у нас нет полной ясности. Можно и подождать. Пока все отстоится. И археологи, осуществляющие раскопки на майдане, установят реальный ход событий. Про институт национальной памяти я уже писал? Нет? Шикарная «вещь». 140 миллионов буквально сами в руки идут. Если грамотно секвестрировать бюджет, отказаться от выплаты внешних долгов и реформы здравоохранения, то получим даже бюджет развития. Но наше руководство не ищет легких путей. Они же полны решимости удовлетворить МВФ, продать все и вложить полученные копейки в национальную культуру. Скажите, пожалуйста, а можно одной вышиванкой обойтись? Ну если вообще никак? Очень хороший вариант. У нас как бы эпидемия. Народ поет гимны по домам и еще не скоро будет ездить во Львов, чтобы посмотреть, как нынешняя министерша образования организовывает празднование очередной годовщины создания дивизии СС «Галичина».И про бомбу. Кто-то может мне объяснить, в чем прикол: объявить карантин, запретить перемещения внутри страны, закрыть границы (два раза), а затем интенсивно свозить всех на Батькивщину без всякого карантина? Сегодня в Киев прибудут 37 рейсов с примерно 7 000 пассажиров. Идеальная модель для распространения вируса. У всех померяют температуру и отпустят на «самоизоляцию». Температура легко сбивается жаропонижающими, экспресс-тесты эффективны примерно на 30 процентов. Да, мы реально не ищем легких путей.