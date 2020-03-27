На выходных в Украине будет тепло и солнечно

В Украине на выходных, 28-29 марта, будет преобладать теплая погода. Местами столбик термометра покажет до +17 градусов. При этом осадков почти не будет, сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 27 марта. Так, в субботу, 28 марта, на всей территории страны сухая, малооблачная погода. На западе термометр покажет ночью -1…+2, днем ожидается +12…+14. На севере и востоке ночью прогнозируется +2…+4, днем +13...+16.



В центре днем будет немного теплее – до +17, а ночью также +2…+4. На юге синоптики ожидают ночью +2…+5, днем до +17.



В Киеве без осадков, ночью столбик термометра опустится до +2…+4, дневная температура составит +13…+15. Ветер восточный, 5-10 м/с.



В воскресенье, 29 марта, погодные условия в Украине существенно не изменятся. Лишь на западе страны днем возможны небольшие дожди. На остальной территории, включая Киев, ожидается переменная облачность, без осадков. Средняя температура ночью +2…+4, а днем +13…+15.

