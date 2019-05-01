Лучшие смартфоны Xiaomi: рейтинг мобильных телефонов

Компания Xiaomi уже хорошо известна на нашем рынке – это производитель недорогих смартфонов с отличными характеристиками. Мы составили небольшой рейтинг мобильных аппаратов Xiaomi.

Лучшие недорогие смартфоны Xiaomi

Сначала – краткий перечень устройств стоимостью меньше 6 тысяч гривен.

• Xiaomi Redmi 7. Недорогой бюджетник с привлекательным дизайном. Градиентный окрас, неплохая производительность, высокая автономность – главные плюсы девайса.



• Xiaomi Mi Play. По официальной версии – этот гаджет подойдет молодежной аудитории, так как рассчитан на воспроизведение медиаконтента. Производительность скромная, для запуска требовательных игр ее не хватит. Зато звуковые характеристики на уровне.



• Xiaomi Redmi 7A. Недорогой и функциональный смартфон Xiaomi. Из интересных особенностей – тройной лоток для карточек и удачная камера для своего ценового сегмента.

Лучшие смартфоны средней ценовой категории

Один из самых популярных смартфонов фирмы. Эффектный дизайн, неплохая производительность, крутая камера, достойная автономность. На этом устройстве можно с легкостью запустить даже самые требовательные игры. Дисплей приличного размера – 6,3 дюйма, IPS. Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 получил двойную основную камеру – 48 и 5 МП, которая делает четкие снимки. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп.

Процессор – восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, видеочип – Adreno 512. Объем встроенной памяти – 64 Гб. Смартфон может похвастаться емким аккумулятором – 4000 мАч. Из недостатков – только отсутствие NFC.





Если одной из главных характеристик смартфона является диагональ его экрана – этот фаблет от Xiaomi наверняка вас заинтересует. 6,9 дюйма – отличный выбор для всех тех, кому хочется посмотреть кино на экране мобильного. Основная камера – двойная, 12/5 МП, с автофокусом и режимом макросъемки. Гаджет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 636 и видеоускорителем Adreno 509. К числу плюсов можно отнести батарею емкостью 5500 мАч, обеспечивающую долгий срок автономной работы. Из недостатков – девайс не поддерживает NFC.

Лучшие камерофоны Xiaomi

Один из самых эффектных смартфонов Xiaomi. Главный плюс заключается в камере – топовым камерофоном гаджет не назвать, но уровень фото весьма неплохой. В целом – один из самых качественных девайсов компании с поддержкой беспроводной зарядки, спрятанной фронталкой и MIUI 10. Невысокая автономность и большой вес – относительные минусы.





Начинка у смартфона отличная, он работает на современном чипе Snapdragon 730. Радует и дисплей – его диагональ составляет 6,39 дюйма. Экран выполнен по технологии AMOLED. Но один из главных плюсов устройства – это его камера, есть шикарные возможности для настройки съемки, в ПРО-режиме регулируется все – фокусное расстояние, диафрагма, ИСО. Гаджет оснащен выдвигающейся фронтальной камерой и способен похвастать большой продолжительностью работы на одной зарядке.