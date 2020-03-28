В США раскупили почти все золото

В США раскупили почти все золото. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.



Американские инвесторы и банкиры столкнулись с нехваткой золотых слитков и монет.



Сообщается, что дилеры либо все распродали, либо временно закрыты. Credit Suisse Group AG, которая чеканит слитки с 1856 года, сообщила клиентам, чтобы те не спрашивали о наличии слитков. В Лондоне, Великобритания, банкиры пытаются нанять военные грузовые самолеты для доставки своих золотых слитков на нью-йоркские биржи.



Также сообщается, что банкиры с Уолл-стрит обратились к Королевскому канадскому монетному двору за помощью. Канаду попросили увеличить производство золота для отправки в США.



Цена фьючерсов на золото в Соединенных Штатах выросла почти на 9 процентов, до 1,6 тысячи долларов за тройскую унцию, на этой неделе и достигла семилетнего максимума.

