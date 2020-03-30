Вывезенные из Вьетнама украинцы с криками "Фашисты!" прорывались из аэропорта "Борисполь"

В аэропорт "Борисполь" вчера прибыл авиарейс с эвакуированными из Вьетнама гражданами Украины. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта.



Видео с толпой туристов опубликовал в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола. Ролик снял один из его подписчиков - водитель, который встречал прибывших в аэропорту.



На записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери. Один мужчина даже при этом кричит "Фашисты!"



На место прибыли силы полиции и Нацгвардии, однако они не сильно помогли сдержать толпу. На последних кадрах эвакуированные с чемоданами и рюкзаками покидают здание аэропорта.





