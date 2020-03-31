Рада уволила Уманского с должности министра финансов

Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов 249-голосами при необходимых 226 голосах.



При этом парламенту не хватило голосов для назначения на этот пост Сергея Марченко, таким образом Уманский продолжит выполнять обязанности министра.



Уманский назначен главой Минина 4 марта 2020 года. 41-летний Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.

