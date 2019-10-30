СМИ рассказали, как Коломойский раскалывает «слуг народа»: Гео Лерос — армянский гей «муральщик» возглавил антипрезидентское крыло

После кадровых чисток в Кабмине и Генпрокуратуре олигарх Игорь Коломойский при помощи агентуры внутри фракции «Слуга народа» стал раскачивать монобольшинство Зеленского . Об этом пишет from-ua.com .

Первым сигналом «гражданской войны» стала стычка депутатов Бужанского и Лероса после нападок последнего на Ирину Верещук . Затем последовало обращение части нардепов СН к президенту против Консультативного совета, о чем договорились в Минске. В числе подписантов был и Гео Лерос . Теперь парламентские раскольники пытаются поднять бунт против Офиса президента . «Налицо формирование антипрезидентского образования в «СН» , которое выступает против государственной политики по вопросу Донбасса , в частности, блокирует мирные переговоры с ОРДЛО и пытается «свергнуть» главу офиса президента Андрея Ермака , лоббирующего данные инициативы» , — говорится в материале .

По данным издания , в антипрезидентскую группу Лероса входят другие одиозные депутаты , такие как лидер Майдана иностранных дел Богдан Яременко , больше известный по прозвищу «анал табу» , и бывший политтехнолог партий «Батькивщина» и «ПР» Никита Потураев . «Сегодня «трио культуристов» блокирует даже минимальные миротворческие устремления новой власти , и запускает при помощи ручных СМИ Коломойского , Порошенко и Пинчука дутые сенсации о коррупции в президентском офисе , пытаясь «подкусить» главного инициатора переговоров с Донбассом Андрея Ермака» , — пишет from-ua.com .

Больше влияние на раскол большинства , по данным журналистов , оказывает близкий к Коломойскому экс - гендиректор телеканала « 1+1 » Александра Ткаченко , который метил в кресло мэра Киева . Спонсором этого проекта называли застройщика Андрея Вавриша , который вместе с Ткаченко владеет Одесской киностудией и не скрывает своих политических и деловых связей .







Гео Лерос никогда не отличался чистоплотностью : ни политической , ни финансовой . До того как стать советником Владимира Зеленского , он был советником кума Петра Порошенко Юрия Стеця , а также его экс -соратника, киевского мэра Виталия Кличко . Лерос также фигурировал в нескольких коррупционных скандалах . После секвестра бюджета выяснилось , что «культурные проекты» Лероса обошлись украинским налогоплательщикам в 16 млрд грн. Он — продюсер большинства муралов в Киеве , режиссер фильма « A lifetime older » , основатель арт - проекта Art United Us, автор украинской книги об уличном искусстве Kyiv Street Art. Словом , представитель «арт - класса» , который годами кормится на патриотическом дискурсе .

Накануне выборов журналисты уличили Лероса в растрате бюджетных денег . Бюджет выделил 3,6 млн грн на муралы на «Осокорках» . Эти деньги должны были пойти на закупку материалов и гонорары художникам , однако позже выяснилось , что все художники работали бесплатно . «После скандала и Стець, и Лерос обещали показать все чеки , но вместо этого устроили показуху с отчетом на 70 страницах А 4, без чеков и документов , конечно) А госсекретарь министерства информации на камеру сказал , что ничего не покажут . Типа документы большой секрет и мы вам ничего не должны» , — пишет издание .

Кроме того , признаки откатов обнаружили и при создании каталога Kyiv Street Art по заказу Виталия Кличко . Лерос завысил смету проекта как минимум вдвое . Многочисленные скандалы , в которые вляпывался муральщик , привели к тому , что мэр Киева решил отмежеваться от скандального советника и «продвинуть» его в список партии СН на парламентских выборах .

По данным from.ua, избранию Лероса депутатом способствовал и олигарх Сергей Левочкин . «Кадровый дефицит в свое время вынудил Зеленского воспользоваться услугами социальных лифтов , куда набились приспособленцы всех мастей , и Гео Лерос не стал исключением . Более того , по слухам , группа Левочкина обещала новому президенту поддержку в вопросах установления мира на Донбассе , что могло стать определяющим фактором при присвоении уличному художнику № 23 в списке «Слуги народа» , — говорится в материале .