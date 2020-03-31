Рада освободила арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина

Рада освободила арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина

Верховная Рада Украины освободила арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина.

Соответствующие изменения в Гражданский кодекс содержатся в законопроекте №3275, за который во втором чтении и в целом проголосовали 312 народных депутатов на заседании в понедельник.

Так, арендаторы освобождаются от арендных платежей с 11 марта и до конца карантина в случае, если они не могли пользоваться имуществом по обстоятельствам, независящим от них, в соответствии с частью шестой ст. 762 Гражданского кодекса.

Как сообщалось, указанный законопроект вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.