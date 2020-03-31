Завтра в Украине без осадков, во многих регионах похолодает

На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +14°. На западе Украины солнечно. Температура ночью до -6°, днем до +7°.



В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +7°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +8°.



Согласно народному прогнозу, если 31 марта зацвела мать-и-мачеха, значит, лето будет теплым.

