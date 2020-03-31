В Польше приняли антикризисную программу на €45 млрд

Сенат Польши принял программу действий для поддержки экономики страны "Антикризисный щит", которая предполагает выделение более 45 млрд евро. Об этом сообщает Укринформ во вторник, 31 марта.



Программа вносит 104 поправки к закону, отменяя, в частности, изменения, которые предлагались Сеймом в избирательном кодексе, но оставляя положения, которыми на время эпидемии и 30 дней после нее продолжаются разрешительные документы на пребывание и работу иностранцев, в том числе и украинцев.



"Учитывая ожидания поляков, сенаторы сделали определенный выбор и во время этого заседания внесли только те поправки, которые считали ключевыми ... Сенаторы устранили из закона положения, которые не касаются борьбы с коронавирусом", - заявил после голосования маршал Сената Томаш Гродзкий.



По словам Гродзкого, верхняя палата планировала внести 2 тысячи поправок к этому закону, но поскольку антикризисную программу нужно принять как можно скорее, то они остановились только на сотне из них.



Антикризисный пакет в общем будет состоять из пяти основных блоков: защиты рабочих мест, поддержки системы здравоохранения, безопасности финансовой системы, поддержки предпринимательства, а также развития инвестиций в публичном секторе.

