Больные и мертвые

Сразу после полуночи в Раде были сброшены все маски: и медицинские, и политические. В свежепродезинфицированный зал парламента прибыл президент Зеленский и «освятил» своим присутствием продажу украинской земли и новую коалицию – «ПЕС», «Голос», «Слуга народа». Они теперь единое политическое целое. Вместе приняли «историческое решение» – продать землю, пока ситуация на рынках на коронавирусном подъеме. Забирайте все. Ради кредита МВФ, который нужен для погашения предыдущих кредитов того же Фонда.



Блестящая модель экономики. Так называемый «антиколомойский закон», предусматривающий окончательное отлучение Игоря Валерьевича от «Приватбанка», удалось принять лишь в первом чтении. В последний момент рука у кого-то дрогнула. А так да: получилось все просто великолепно. Все с безусловным восторгом наблюдали, как Зеленский превращался в Порошенко. И перевоплощение прошло буквально на ура. Если запустить популярный в «Фейсбуке» тест «найди пять отличий» между Петром Алексеевичем и Вовой, то сделать это будет крайне нелегко. Оба они выступают за продажу земли международным банкам. Нет никаких принципиальных различий относительно надуманной проблемы «установления мира». Только война с Кремлем до победного конца. Сивохо уволили даже с чисто формальной должности внештатного советника секретаря Совбеза. Чтобы отмежеваться от малейшей причастности «зеленой» власти к деятельности «Национальной платформы примирения». Политический консультативный совет с представителями ДНР и ЛНР, естественно, не создали. Союзники по «псиной коалиции» против. Что там еще? Армия опять стала «самой сильной на континенте». Немного завис вопрос с томосом.



В зашкваре с землей не испачкались только две фракции: «Оппозиционная платформа» и «Батькивщина» бабушки Тимошенко. Остальные по уши. Сегодня мы опять проснулись в другой стране и как же это, с...ка, все достало. На наших глазах произошел настоящий переворот. Политический лузер «эль Поро» вновь набрал вес и стал полноправным членом новой коалиции власти



Если использовать научный термин, то это называется делегитимизация власти. Проще говоря, институты, которые в теории должны представлять волю избирателей, больше не выполняют эту функцию. Самая большая ошибка, которую только мог совершить экс-клоун в своей как бы политической деятельности – это пойти на союз с «порохоботами»

Но уверен: в ближайшие дни мы увидим Зеленского и Порошенко на трассе Киев–Житомир с оригиналом томоса, который станет «хранителем нации от подлого коронавируса». Нет, ну а что вы реально хотели от Зеленского? Неужели действительно верили обещаниям «посадить Порошенко» и открыть «эру процветания»? Кто же сегодня посадит верную опору коалиции «ПЕС» – «Слуга МВФ»? Они сделали нас «разом». В этом уже нет никакого сомнения. Жду, когда генеральный прокурор Венедиктова извинится перед «пятым президентом нации» за «необоснованные подозрения».В зашкваре с землей не испачкались только две фракции: «Оппозиционная платформа» и «Батькивщина» бабушки Тимошенко. Остальные по уши. Сегодня мы опять проснулись в другой стране и как же это, с...ка, все достало. На наших глазах произошел настоящий переворот. Политический лузер «эль Поро» вновь набрал вес и стал полноправным членом новой коалиции власти.Кабинет министров после замены министров финансов и здравоохранения стал правительством галичан, прикормленных Ахметовым, и «порохоботов». Денис Шмыгаль, который еще совсем недавно таскал в Министерство регионального развития банки варенья с носками в качестве взятки, теперь стал деятелем национального масштаба. Уже заговорил о необходимости сократить карантин, поскольку надо «запускать экономику». Копирует, падлюка такая, Трампа.Многих, наверное, волнует вопрос: а что будет завтра? Отвечу очень оптимистично: ничего. Ничего хорошего. МВФ, возможно, отсыплет «запроданцам» мелочишку в виде траншей. Если, конечно же, руководство Фонда удовлетворится не до конца принятым законом в отношении Игоря Коломойского. Скорее всего, будут добивать. Еще одна чрезвычайная сессия, бурные дебаты в масках, крики, вопли, и требования Фонда удовлетворят. Это миссия такая у Зеленского – удовлетворять требования МВФ и Сороса.Вот скажут ему: Вова, надо ради будущего нации без трусов пробежаться по Мариинскому парку с флагом гей-меньшинств. И что вы думаете? Обязательно пробежится. Потому что он, в принципе, очень обязательный человек. Не зря же за него проголосовало 73 процента населения.К сожалению, в условиях карантина социологам запрещается приставать к людям с вопросами: а как вы оцениваете действия Зеленского и других представителей зеленой власти? Но и без этих проституток ясно: рейтинг новой коалиции будет стремиться к средневзвешенному рейтингу Петра Алексеевича. С учетом «дизайн-эффекта» и падения продаж сети фирменных магазинов «Рошен» на десять процентов рейтинг Зеленского и «Слуг народа» будет колебаться в пределах 20 процентов. Если повысится смертность от коронавируса (а она обязательно повысится), то примерно десять в среднесрочной перспективе.Понимаю, что рассуждать о падении рейтинга – слабое утешение. Они и без рейтинга творят что хотят. Если использовать научный термин, то это называется делегитимизация власти. Проще говоря, институты, которые в теории должны представлять волю избирателей, больше не выполняют эту функцию. Самая большая ошибка, которую только мог совершить экс-клоун в своей как бы политической деятельности – это пойти на союз с «порохоботами». Он ее, естественно, совершил. И у нас проходит ускоренными темпами реставрация режима лузера Порошенко. Надо называть вещи своими именами. Отдельная тема: почему так произошло. Я сторонник эсхатологической версии событий. Все, что ни делается, неизбежно приближает фатальный песец. К сожалению, данная концепция в полном объеме объясняет все факты нашей карантинной действительности: от пассажира из Дохи, нагадившего под самолет, до голосования за закон о продаже земли.