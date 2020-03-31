Белорусский врач рассказал о сокрытии статистики по умершим от коронавируса

Врач одной из витебских больниц на условии анонимности рассказал о сокрытии реальной статистики по заразившимся и умершим пациентам от коронавируса. Об этом пишет «Радио Свобода».



«Я думаю, что есть умершие пациенты [от коронавируса], и они не всегда старые. В реанимации люди умирают от пневмонии, но нам не всегда дают ставить диагноз "пневмония" у умерших пациентов. На административном уровне, говорят, "нет, и все, зашифруйте по-другому, чтобы не испортить статистику"», — сказал белорусский медик, добавив, что власти не предоставляют реальные данные о распространении коронавируса, заставляя врачей переписывать истории болезни.



По его словам, ситуация в Витебске обострилась после того, как работники одной из обувных фабрик вернулись зараженными из Милана. Люди продолжали ходить на работу и в магазины, поскольку никакие карантинные мероприятия не проводились.



На данный момент четыре больницы в городе, специально переоборудованные для лечения пневмонии, заполнены пациентами. Врач подчеркнул, что зафиксированных случаев воспаления легких сейчас как минимум в два раза больше, чем обычно. «Не хочется быть Нострадамусом, но мы можем повторить итальянский сценарий, потому что пациентов забирают много и одновременно», — отметил он.



Медработник подчеркнул, что многие люди поступают к ним в тяжелом состоянии. «В пятницу было пять подтвержденных случаев коронавируса в больнице. Реаниматологи работают на износ. Раньше отделение интенсивной терапии занимало шесть коек, теперь оно распространилось на весь этаж», — поведал врач, говоря, что реальные цифры зараженных как минимум вдвое выше, чем заявляют власти.



При этом сотрудник больницы пожаловался на нехватку тест-систем и средств индивидуальной защиты. «С высоких трибун сегодня говорят, что у нас ничего нет и все это психоз. К сожалению, это не психоз. Сегодня очень неприятная и безобразная ситуация», — считает он.

