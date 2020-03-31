В каждой больнице и аптеке должны быть средства защиты для медиков и населения – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что в каждой украинской больнице и аптеке должны быть средства индивидуальной защиты для врачей и населения.



"Мы должны сделать всё, чтобы в каждой больнице и каждой аптеке были средства защиты, как для специалистов, так и для населения. Мы просто должны это сделать", - подчеркнул он во вторник на ежедневном селекторном совещании с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в борьбу с распространением коронавирусной болезни COVID-19.



В Офисе президента отмечают, что 1 тыс. коробок ПЦР-тестов на 100 тыс. тестирований, которые прибыли накануне самолетом из Кореи, уже распределяются между регионами. Дополнительно прибудет еще 100 тыс. таких тестов, 40 тыс. очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.



"Доставленный груз уже распределяется по аптекам, и даже если они не обеспечены на 100%, паники нет", - подчеркнули в ОП.



Секретарь координационного совета при президенте по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко указал, что респираторы, перчатки, затратное оборудование для ИВЛ постоянно направляются в больницы. "Мы также дополнительно раздаем эти средства военным, Министерству здравоохранения и пограничникам", - сказал он.



Дополнительно украинское предприятие производит 8 тыс. спецкостюмов, 4 тыс. защитных халатов и 18 тыс. перчаток многоразового использования, и сегодня начнется их отгрузка и отправка в регионы представителям скорой помощи и инфекционных отделений.



"Мы закроем все потребности в защите тех, кто на передовой – врачей скорой помощи и инфекционистов, то есть врачей, которые непосредственно контактируют и помогают больным COVID-19", - заявил Тимошенко.



Он также отметил, что в лаборатории будет направлено 12 специальных машин для проведения тестирования, доставка которых в Украину ожидается сегодня. Кроме того, рассматривается возможность закупки входных рамок с неспиртовым дезинфектором для мест с большим скоплением людей.

