"Реал" готов заплатить 42 млн евро за 17-летнего футболиста

Мадридский "Реал" может купить 17-летнего полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, который стоит 42 млн евро.



Об этом сообщает Marca.



По информации источника, скауты мадридского "Реала" видят в 17-летнем французском хавбеке нового Поля Погба, а также идеальную замену для бразильца Каземиро.



Главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан уже одобрил трансфер Эдуардо Камавинги, ориентированная трансферная стоимость за уроженца Анголы составляет 42 млн евро.



В текущем сезоне Эдуардо Камавинга провел за французский "Ренн" 36 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

