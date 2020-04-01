Столтенберг: НАТО также делает свой вклад в борьбу в невидимым врагом

Вопрос пандемии коронавируса будет основным на заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое впервые за всю историю существования пройдет в формате безопасной видео-конференции.



Об этом в среду на виртуальной пресс-конференции, анонсируя повестку для предстоящего заседания, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.



"Завтра я буду председательствовать на заседании министров иностранных дел НАТО, которое пройдет посредством безопасной видео-конференции. Это будет первое такое заседание за 70-тилетнюю историю НАТО. Наша реакция на COVID-19 будет главным вопросом повестки дня. Мы будем обсуждать меры, которые НАТО и союзники предпринимают в текущем кризисе, гарантируя, что мы продолжаем выполнять нашу ключевую миссию, обеспечивая надежные сдерживание и оборону", - сообщил генсек.



Столтенберг назвал пандемию коронавируса "глобальным кризисом в сфере охраны здоровья», поблагодарив «всех, кто находится на передовой линии". При этом он отметил, что вооруженные силы стран альянса поддерживают усилия гражданских. "НАТО также делает свой вклад в борьбу против этого невидимого врага. Мы используем наши возможности транспортировки по воздуху для доставки значительного количества важного оборудования и палаток для полевых госпиталей. Только сегодня утром военный транспортный самолет с масками, защитным оборудованием и другим медицинскими поставками вылетел из Турции, направляясь в Италию и Испанию в ответ на их запрос", - сообщил он.



Кроме того, Столтенберг сообщил, что госпитали "с запасными возможностями в Германии принимают пациентов из Италии и Франции". "Врачи из Албании и Польши направляются, чтобы помочь своим итальянским коллегам. США доставили оборудование в Италию, а Чехия предоставила 20 тысяч защитных костюмов Италии и Испании. Наш новый союзник – Северная Македония использует систему НАТО реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы координировать с другими правительствами", - перечислил он конкретную помощь союзников.



Столтенберг подчеркнул, что когда министры соберутся завтра, они будут говорить о том, "как координировать наш ответ еще более тесно". "Мы оценим, как можно использовать военные возможности и структуру НАТО еще более эффективно, чтобы усилить и ускорить нашу поддержку национальным усилиям против COVID-19. Потому что в этом кризисе мы вместе, и когда мы реагируем вместе, наш ответ более эффективен. Главная задача – гарантировать, чтобы этот кризис в сфере здоровья не превратится в кризис в сфере безопасности. Поэтому завтра министры также будут обсуждать вопрос борьбы с национальным терроризмом", - добавил он.

