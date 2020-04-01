Пластическая операция по увеличению грудей: за и против

Маммопластика (подтяжка груди) и пластическое увеличение грудей (эндопротезирование молочных желез) – это одни из наиболее популярных пластических операций среди женщин. Почти любая представительница слабого пола хочет иметь красивую грудь, которая привлекает внимание мужчин и заставляет завидовать других девушек. Но далеко не всех дам природа наградила большими размерами, из-за этого у них могут развиваться комплексы.





Что собой представляет операция по увеличению грудных желез?

Во время процедуре пациентки вставляются заранее подобранные импланты. Импланты подбираются как по фото, так вживую. Их размер и форма зависят от физиологических особенностей пациентки, а также от желаемого результата. Вмешательство проводится под общим наркозом, а его продолжительность – 1-2 часа. Но бывают случаи, когда процедура может затянуться на 3-4 часа. В ходе операции хирург делает маленькие надрезы под грудью, в мышечной впадине или вокруг соска, через которые и помещаются импланты. После этого надрезы аккуратно зашиваются.

Восстановительный период занимает минимум 1 месяц. В это время женщина ограничивает физическую активность и выполняет все рекомендации врача, в том числе носит специальное компрессионное белье.

Противопоказания

Для эндопротезирования молочных желез далеко не всегда достаточно одного желания пациентки. Женщина должна предварительно проконсультироваться с хирургом, который и принимает решение о проведении оперативного вмешательства. Противопоказаниями к проведению процедуры являются:

Острые инфекционные болезни;

Возраст до 18-ти лет;

Раковые заболевания;

Нарушения свертываемости крови;

Лактация;

Сахарный диабет;

Мастопатия.

Плюсы увеличения грудей

По статистике 95-98% женщин, которые сделали пластическое увеличение грудных желез, спустя годы не пожалели о своем решении. Связано это с плюсами, которые предоставляет процедура:

Красивая и подтянутая грудь на долгие годы.

Возможность побороть свои комплексы. Женщины, страдающие от чрезмерно маленьких размеров, часто испытывают комплексы. Иногда это приводит к тому, что они боятся знакомиться с мужчинами и заводить отношения.

Отсутствие шрамов и рубцов.

Сложность отличить обычную грудь от искусственной. С уверенностью сделать это может только врач.

Отсутствие ограничений (можно купаться, летать в самолете, вскармливать ребенка, заниматься спортом и прочее).

Минусы

Несмотря на многочисленные достоинства, иногда говорят и о недостатках такой пластической операции:

Срок службы силиконового импланта – до 15 лет. По истечению этого срока его нужно менять. То есть, через время потребуется повторное вмешательство, на которое вновь придется тратить деньги.

Восстановительный послеоперационный период. В течение 1-2 месяцев после операции женщина должна строго соблюдать все рекомендации врача, носить компрессионное белье, спать только на спине, ограничить физическую активность. Также на время придется отказаться от посещения бассейнов, саун и бань.

Возможные осложнения. Даже если операции проводится опытным врачом и используются дорогие импланты, все равно могут появиться некоторые осложнения. В основном это дискомфорт, болевые ощущения в области швов, отеки и подкожные кровоизлияния. Как правило, все это проходит через 1-2 недели.

Высокая стоимость процедуры.

Для проведения операции по увеличению грудных желез обращайтесь только в хорошую клинику. В нашем медицинском центре проводятся пластические операции любой сложности. У нас работают лучшие врачи, а используем мы только качественные импланты. Если вы хотите увеличить грудь, получить красивые и изящные формы, и все это при минимальных рисках осложнений, тогда обращайтесь в нашу клинику.