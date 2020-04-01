В МОН опубликовали расписание онлайн-уроков

В Министерстве образования и науки опубликовали расписание онлайн-уроков для учеников 5-11 классов, которые начнутся с понедельника, 6 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.



“В понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей страны стартует проект „Всеукраинская школа онлайн“ — уроки по 11 предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки”, — говорится в сообщении.



Указано, что над проектом работал Офис Президента, МОН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественный союз “Освитория”, а также 40 педагогов.



“Будут транслироваться уроки по: украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии... Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00”, — сообщили в пресс-службе.



Также на сайте можно скачать расписание занятий для каждого класса.



“На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также оставлять домашние задания на закрепление темы, которые учащиеся смогут сделать, чтобы лучше овладеть материал. Задача будет даваться по наиболее распространенными в стране учебниками. Ссылки на электронные версии этих учебников можно будет найти в описании под видео”, — добавили в пресс-службе.

