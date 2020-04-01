Кабмин создал комиссию для исполнения решений ЕСПЧ



Кабинет министров Украины принял постановление о создании Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека.



Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.



"Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека. Такой шаг позволит обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной власти для своевременного исполнения решений ЕСПЧ", - говорится в сообщении.



Как отметил министр юстиции Денис Малюська в ходе заседания правительства, Украина занимает третье место по количеству дел, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде.



По его словам, количество заявлений по таким делам против Украины достигает 8700, что составляет 14,5% от общего количества зарегистрированных Европейским судом дел относительно 47 государств-членов Совета Европы.



"По состоянию на 20 марта 2020 года Европейским судом принято 1434 решения, которыми констатировано нарушение Украиной положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней. Мы должны обеспечить исполнение этих решений ЕСПЧ. Для этого необходимо привлечь различные органы государственной власти, причастные к нарушению, обеспечить четкое взаимодействие всех ветвей власти - как законодательной, так и исполнительной и судебной, и выработать соответствующие решения, чтобы выплатить возмещение в установленные сроки", - сказал Малюська.



Министр юстиции подчеркнул, что надлежащее выполнение Украиной своих международных обязательств положительно повлияет на имидж государства и позволит существенно уменьшить расходы Государственного бюджета на исполнение решений ЕСПЧ.

