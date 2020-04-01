Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины

Экс-министр здравоохранения Уляна Супрун попросила у миллиардера, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом она написала под его постом в Twitter.



В своем Twitter Маск сообщил, что готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты ИВЛ для спасения тех, у кого тяжелая форма протекания болезни COVID-19.



"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка - бесплатно. Единственное требование - чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", - написал он.



В комментарии к "твиту" к Маску обратилась Супрун.



"Меня зовут Уляна Супрун. Я - бывшая глава Минздрава Украины. Украина нуждается в аппаратах ИВЛ. Мы имеем их лишь 3500 на 37 млн человек населения. Пожалуйста, помогите нам", - написала Супрун.

