Нефть резко подорожала на новостях из США

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно выросли на новостях из США о том, что президент Дональд Трамп планирует в пятницу обсудить с главами крупнейших нефтяных компаний меры, которые могли бы принять государство для поддержки отрасли в условиях рекордного обвала рынка. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 2 апреля.



Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $2,85 (11,52%) – до $27,59 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $2,06 (10,14%) – до $22,37 за баррель.



Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $5,22 в пользу Brent.



Отмечается, что 3 апреля Дональд Трамп намерен принять в Белом доме глав Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Occidental Petroleum Corp. и Continental Resources Inc., а также топ-менеджеров других компаний. Вместе они обсудят меры, которое могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен.

