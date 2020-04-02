Реванш

Пока «соросня» в овраге догрызает политический труп Ермака, старший партнер Зеленского по парламентской коалиции, пятый (не пьяный!) президент Петр Порошенко сделал программное заявление. Очертил, так сказать, путь нации во мраке коронавирусной эпидемии. Мощное, как пишут побратимы, «потужное» интервью фигуранта четырнадцати уголовных дел сразу трем аналам: «Прямому», «Пятому» и какому-то еще. Вроде «Эспрессо». Смотрел и, сука, плакал от восторга. Одним движением мятого пиджака Петр Алексеевич отодвинул Владимира на задворки виртуальной медиажизни.



Он четко дал понять, кто в новой коалиции активный, а кто – пассивный. Если коротко, не размазывая конфету «Рошен» по трусам, то Петр Алексеевич таки поставил на колени Россию. Его программа санкций против агрессора оказалась сверхэффективной, и теперь «РФ ползает на коленях, умоляя снять ограничения под надуманным предлогом эпидемии коронавируса». «Где разговоры о том, что нам санкции не страшны? Нет их, они на коленях ползают и просят: снимите санкции!», – с металлом в голосе заявил верховный главнокомандующий и поправил намордник. Его широко раскрытые глаза с набрякшими синяками под ними излучали оптимизм и веру в скорую победу. Газ по десять, нефть по пять – это конец «стране-бензоколонке». Порошенко поставил задачу и международному сообществу: ни в коем случае не ослаблять санкционное давление, а наращивать его, несмотря на пандемию. Даже сложилось впечатление, что Петр Алексеевич рассматривает коронавирус как подарок судьбы, который позволил ему «выполнить историческую миссию».



Кто сегодня лидер новой парламентской конфигурации? Петр Алексеевич. Его «ПЕС» уже поглотил «Голос», стремительно овладел большинством «слуг», проник в правительство галичанина Шмыгаля (Галичина – базовый регион Порошенко), опутал своими щупальцами Офис президента

«Порохоботы», вне всякого сомнения, вдохновлены в очередной раз быстрым концом РФ, однако через неделю у всех заканчиваются деньги. Да, США и ЕС, а также МВФ не оставят своих партнеров подыхать с голоду без интернета. Но они держат паузу, поскольку ждут снижения численности партнеров в целях экономии

«У России физически не осталось денег», – гомерически хохоча, заявил «Черчилль» и инстинктивно нащупал пухлый бумажник в левом кармане пиджака. В правом традиционно покоилась фляжка. Или наоборот. Не важно. Буквально двумя-тремя штрихами экс-главком очертил крах чисто пиаровской попытки практически полумертвой России предоставить помощь той же Италии. «Когда они прислали бензовозы в Ломбардию, им там в лицо сказали: даже не пытайтесь этого делать, вы здесь никого не обманете», – заявил Петр Алексеевич и отлил себе из графина.И это действительно было программное интервью президента (пятого), буквально восставшего из электорального пепла. Как будто на урну с его двадцатипятипроцентным прахом пролилась живительная струя, и он расцвел, заколосился и покрылся свежими дикорастущими плодами. Нечто желтое и пупырчатое. Кто сегодня лидер новой парламентской конфигурации? Петр Алексеевич. Его «ПЕС» уже поглотил «Голос», стремительно овладел большинством «слуг», проник в правительство галичанина Шмыгаля (Галичина – базовый регион Порошенко), опутал своими щупальцами Офис президента.Еще недавно все ржали над его клоунскими представлениями под ГБР, а вот теперь наш гигант расправил крылья и полетел. Опять стал лидером мощной международной коалиции, объединяет сидящую по домам нацию в едином антироссийском порыве. Знаете, что такое дефолт? Это наступление России. К такому варианту депутатов подталкивали пророссийски настроенные политики, пытаясь заблокировать принятие закона о рынке земли. Но наш Петр лично сорвал эти планы, открыв путь к получению дешевых кредитов МВФ. Заговор разоблачен, остались мелкие штрихи: возглавить нацию в столь трудные для нее времена и повести ее к славным победам в Керченском проливе.«Порохоботы» приободрились, и некоторые даже стали ровненько держать головку. «Соросня» заулюлюкала в «Фейсбуке» и начала загонять главу Офиса президента в отставку. Появился новый «честный и принципиальный антикоррупционер всех времен и народов».Так сказать, абсолютно свежая поросль, взращенная на навозе из найемов, лещенко и прочих шабуниных. Зовут его Гео Лерос. Для друзей – Дэо Ланос. Творческий псевдоним, поскольку Гео, он же Корехян Георг Багратович, художник со сложным внутренним миром. Ему по ночам приходят видения, которые он тут же воплощает в виде муралов на стенах ни в чем не повинных киевских многоэтажек на средства USAID. За выдающиеся заслуги в деле стрит-арта (надписи на заборах) его сделали советником Кличко. Однако Виталик оказался гомофобом, что характеризует мэра с отрицательной стороны. Точнее, с положительной. Темнокожее дарование заметили рекруты «слуг», в частности Богдан, и он был запущен в парламентский аквариум. По совокупности блестящих характеристик – идиот, европеец, художник с целыми ушами – был выбран на роль «антикоррупционера нового поколения». Ему доверили благую миссию: слить пленки НАБУ для проведения спецоперации «спасти рядового Сытника». В спецоперации также отчетливо видны различные части тела нового лидера парламентской коалиции. Все это звенья одной цепи. И все бы получилось, однако карантин спутал планы новых реваншистов. Согласитесь, что без перфомансов «неравнодушных ветеранов и активистов» возле Офиса президента, ГБР и СБУ скандал смотрится очень кулуарно.«Порохоботы», вне всякого сомнения, вдохновлены в очередной раз быстрым концом РФ, однако через неделю у всех заканчиваются деньги. Да, США и ЕС, а также МВФ не оставят своих партнеров подыхать с голоду без интернета. Но они держат паузу, поскольку ждут снижения численности партнеров в целях экономии. Обидно, когда подобные мелочи срывают запуск крайне перспективных политических проектов.