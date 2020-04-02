В Тернополе у зараженного коронавирусом симптомы появились на 17 сутки

У 55-летнего жителя Тернополя, который вернулся из Польши и две недели находился в самоизоляции, зафиксировали коронавирус на 17 сутки. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.



Как сообщается, житель Тернополя вернулся домой из Польши и 14 дней находился в самоизоляции, но симптомы коронавирусной инфекции у него появились на 17 сутки после возвращения. Сейчас мужчина находится в состоянии средней тяжести в инфекционном отделении тернопольской больницы скорой помощи.



Кроме того, мужчина не контактировал с людьми, у которых был подтвержден коронавирус ранее.

