В Испании от COVID-19 за сутки умерли почти тысячу человек

Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 950 человек, абсолютный суточный рекорд в стране за время вспышки, в общем погибли более 10 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.



Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигла более 110 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 8 102 новых случаев инфицирования.



С начала эпидемии умерли 10 003 человека (в том числе за сутки — 950), а 26 743 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 6 092 человек.



Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (32,1 тысячи человек) и Каталония (21,8 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (55 случаев) и Мелилья.

