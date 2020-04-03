Подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Дугарь оставили под домашним арестом

В Печерском районном суде Киева продлили ночной арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь до 31 мая



Об этом сообщает Hromadske в четверг, 2 апреля.



Как сообщается, прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить Дугарь меру пресечения еще на два месяца, подчеркнув риск побега подозреваемой, давления на свидетелей и экспертов, уничтожения вещественных доказательств, совершения другого преступления. Также он заявил, что необходимо получить результаты примерно 20 экспертиз и провести дополнительные следственные действия.



Адвокаты возражали, указывая на фальсификацию экспертиз, разногласия роста и наличии свидетелей, которые подтвердили пребывание Яны Дугарь в Донецкой области в дни наблюдения за Шереметом.



Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к преступлению. "Мне противно смотреть и слушать каждый раз одно и то же. Никаких доказательств нет. Напротив, есть доказательства, указывающие, что я находилась в госпитале", - сказала Дугарь.



Суд проходил только с участием сторон из-за карантина на Украине.

