Количество заболевших COVID-19 в Киеве выросло до 189 человек - Кличко

В столице зафиксировано 189 случаев заболевания на коронавирус, из них трое умерли, заявляет киевский мэр Виталий Кличко.



"В целом в столице 189 подтвержденных случаев заболевания на коронавирус, из них три случая – смертельные", - сказал Кличко в пятницу в ходе онлайн-брифинга.



По его словам, в медицинские учреждения госпитализировали 13 больных, а остальные находятся на самоизоляции, "лечатся дома под контролем врачей".



"Мы делаем все, чтобы остановить распространение этой заразы, но вирус, мы видим, не отступает", - отметил Кличко, подчеркнув, что с этой болезнью надо бороться вместе.



"Помогайте, соблюдайте правила ограничения, предоставляйте необходимую информацию, если к вам обращаются официальные органы", - призвал мэр.



Как сообщалось, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 138 новых случаев.

