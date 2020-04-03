В Британии построят временные госпитали для людей с COVID-19

В Британии построят временные больницы, где разместят больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 3 апреля.



В частности, построят центр на тысячу пациентов в университете в Бристоле, а также центр на 500 коек в конференц-центре в Харрогите, это означает, что сейчас в Британии планируют открыть пять полевых больниц в ближайшие недели.



При этом первая больница NHS Nightingale, которая была построена за две недели, должна открыться сегодня в Восточном Лондоне, но первых пациентов примет на следующей неделе.

