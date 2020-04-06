Пилатес привлек внимание кардиологов

Пилатес, было установлено Оксфордским университетом, является чрезвычайно полезным для сердечно-сосудистой системы. Напомним: пилатес представляет собой систему физических упражнений, выполняемых в медленном темпе и направленных на укрепление мышц, суставов, снятие напряжений и болей в теле.



Также пилатес помогает повысить гибкость, улучшить осанку и общее самочувствие. Что важно, пилатес подходит для самостоятельных занятий и не требует сложного оборудования. Известно, что в рамках исследования анализировались данные о страдающих ожирением и гипертонией молодых женщинах 19-27 лет.



В течение трех месяцев они занимались пилатесом под наблюдением сертифицированного инструктора. В неделю проводились три часовые тренировки. Каждая тренировка включала десятиминутную разминку, 40 минут основных упражнений и 10 минут отдыха в конце. Интенсивность и частота повторов каждого упражнения постепенно нарастали.



При этом ученые фиксировали степень эластичности сосудов добровольцев и показатели артериального давления в самом начале эксперимента и после прохождения курса пилатеса. Оказалось, пилатес помогал сделать сосуды более гибкими и снизить давление, что в целом сокращало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

