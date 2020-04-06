Apple начала выпускать медицинские маски

Apple начала выпускать медицинские маски

Американская корпорация Apple выпустила 20 миллионов медицинских масок во время  пандемии коронавируса. Об этом заявил глава компании Тим Кук на своей странице в Twitter.

"Наши команды по проектированию, эксплуатации и упаковке также работают с поставщиками для разработки, производства и поставки лицевых щитков для медицинских работников", - сообщил Кук, добавив, что планируется производить более одного миллиона таких щитков.

Apple на прошлой неделе поставила первые экземпляры в несколько больниц США.