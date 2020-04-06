Apple начала выпускать медицинские маски

Американская корпорация Apple выпустила 20 миллионов медицинских масок во время пандемии коронавируса. Об этом заявил глава компании Тим Кук на своей странице в Twitter.

"Наши команды по проектированию, эксплуатации и упаковке также работают с поставщиками для разработки, производства и поставки лицевых щитков для медицинских работников", - сообщил Кук, добавив, что планируется производить более одного миллиона таких щитков.

Apple на прошлой неделе поставила первые экземпляры в несколько больниц США.