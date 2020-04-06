Про собак и платформы

С понедельника собаки стали думать, что оказались в собачьем раю. Люди поголовно надели намордники и выстроились в очередь, чтобы их выгуливать. Еще никогда шпицы, лабрадоры и ризен, мать их, шнауцеры не получали столько позитивных эмоций за раз. Их хозяева довольны, поскольку получили устойчивый приработок во время эпидемии. Животные, правда, скоро начнут уставать. Однако в ближайшее время общества защиты наших меньших братьев начнут бить в набат насчет эксплуатации собак.



Но меня лично другое волнует. Проснулся в холодном поту и с пересохшим пищеводом. Насчет пищевода вообще не волнуюсь, поскольку знаю причину подобного состояния. Одна мысль не дает покоя: как там, б…ть, НАТО? Насколько хорошо идет процедура получения долгожданного членства, и идет ли она вообще? Что с нашим статусом «аспиранта Альянса»? Будут ли платить стипендию, или из-за глобальной пандемии все приостановят? Сами понимаете: во время карантина надо держать ухо востро. Избегать компаний, массово распивающих горячительные напитки ровно с десяти утра. Внимательно читать статистику МОЗ насчет темпов распространения эпидемии, вовремя мыть руки с мылом и во всем полагаться на нашу власть, которая, вне всякого сомнения, вооружена передовым опытом. Не зря же мы шесть лет подряд с драками и песнями интегрировались в европейскую семью. Теперь почти у каждого есть биометрический паспорт, который можно спокойно засунуть в зад идеологу этого самого режима. Туалетная бумага, с…ка, подорожала. Но повторюсь: наипервейшая задача сегодня – не про…ть членство в НАТО и не допустить снятия санкций с агрессивного северного соседа.



Более чем уверен, что миллионы людей по всей нашей стране просыпаются, трезвеют и снова наливаются алкоголем именно с этой мыслью. Именно это, а еще и коллективное исполнение гимна, совмещенное с просмотром телеэфира Савика Шустера, помогает настоящим патриотам нации держать себя в достойном патриотическом тонусе.



Да, встречаются отдельные паникеры, которые кричат о развале медицины, о беспомощности президента и правительства перед лицом эпидемии. Они ноют, что заканчиваются продукты и деньги, нет никаких перспектив и даже с ума сойти нельзя, поскольку после реформы Супрун закрылись все дурдомы

Почти из Брюсселя, точнее, из Страсбурга, возвращается наш Рябошапка. У него там маленький домик рядом с рестораном, где подают жаренных голубей за тридцать восемь евро. Руслан задолбался жрать этих голубей и лечить застарелый геморрой. Он снова полон сил и планов

Савик меня вообще поразил. Какой интеллект, какая сила воли и склонность к мазохизму! Вы только представьте себе на минуточку: спокойно общаться с человеком, который его пинком под зад выбросил из страны и закрыл ток-шоу. Шустер после такой подложенной под него свиньи долго скитался по ашрамам Индии. Постигал таинства открытия пятой чакры в анус, размышлял на берегу Ганга насчет храма, который семь раз смывало в реку, но индусы, с…ка упорные ребята, каждый раз восстанавливали. Набравшись под завязку восточной премудрости и препаратов, Савик теперь на телеканале Ахметова сеет доброе и вечное. То Сеню Яценюка обласкает своей просвещенной чакрой, то Петра Алексеевича. Они сегодня символизируют единение власти и патриотов в деле построения евроатлантического, украиноязычного и целостного пространства. От Черновцов до Донбасса и Крыма, который, как известно, наш на века.Равняясь на таких достойных людей, к числу которых недавно причислен Гео Лерос (кличка, наверное), мы переборем все коронавирусные трудности. Это в дикой России, загибающейся сейчас от санкций и низких цен на нефть, могут строить какие-то никому не нужные больницы, производить тесты и готовить врачей. Наша сила – в строгой идентичности нации. Муралы, последовательная борьба с гибридным вторжением РФ, членство в НАТО и транш МВФ – вот украинский рецепт выживания в сложившихся условиях.Да, встречаются отдельные паникеры, которые кричат о развале медицины, о беспомощности президента и правительства перед лицом эпидемии. Они ноют, что заканчиваются продукты и деньги, нет никаких перспектив и даже с ума сойти нельзя, поскольку после реформы Супрун закрылись все дурдомы. Жалуются, что в столице нельзя нормально дышать, поскольку горят чернобыльские леса и густой смог проникает во все щели, включая и половые. Таких паникеров надо немедленно выявлять и сдавать в компетентные органы. Чтобы те им сделали тест на зараженность кремлевской пропагандой. Мы все понимаем: пожар будет потушен в ближайшие недели испытанным методом контролируемого самовыгорания. Его открыли наши пожарные на Васильковской нефтебазе. Там еще были контролируемые взрывы. Очень сильная вещь.И такие мелочи, как потеря работы и угроза пустого холодильника, настоящих патриотов вообще не парят. Политическая жизнь не прекращается ни на минуту. Сегодня в тренде создание «платформ». Руслана Рябошапку помните? Который изобрел тесты про коня-полицейского? Его еще уволили абсолютно несправедливо. Все мировое сообщество в лице «джисэвен» убивалось: ах, на кого ж ты нас покинул, котик небритый, мы здесь, а ты туда. Страшная трагедия. Пострашнее, чем коронавирус в Италии. Туда недавно отправились украинские медики, чудом выжившие после реформы Супрун. Оказывать помощь. Это абсолютно правильное решение. Своих лечить не надо, поскольку у нас врожденный дол… иммунитет. Все просто: погулял с собакой, подышал воздухом, подхватил вирус и склеил ласты, пребывая в полной уверенности в неизменности курса президента и правительства на членство в ЕС и НАТО.Кстати, есть очень хорошая и позитивная новость: в урезанном варианте бюджета, который будет рассматривать Рада в масках уже в среду, расходы на евроинтеграционные органы не снижаются! На этой теме кормятся сотни чиновников во главе с вице-премьером, которые обеспечивают наше неотвратимое скольжение в Брюссель. И вот почти из Брюсселя, точнее, из Страсбурга, возвращается наш Рябошапка. У него там маленький домик рядом с рестораном, где подают жаренных голубей за тридцать восемь евро. Руслан задолбался жрать этих голубей и лечить застарелый геморрой. Он снова полон сил и планов. Создать партию, получить финансирование от Сороса, начать бороться с коррупцией, с которой он не успел поквитаться за время своего прокурорства. Очень правильные приоритеты расставляет Рябошапка. Только этого нам всем и не хватало. Другой пострадавший от режима «соросенок» – Алексей Гончарук тоже создает свою платформу. Не гомосексуальную, а либеральную. Хотя я лично не вижу между ними разницы. Но не суть. Главное – бурная политическая жизнь продолжается! Есть масса людей, готовая нам помочь в трудные времена. Вот если бы они все объединились, создали одну платформу, которую можно было бы отбуксировать на центр Днепра, вообще было бы классно.