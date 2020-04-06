Пограничники закрывают еще 28 пунктов пропуска

Пограничники предупредили, что с 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает пресс-служба ГПСУ.



Отмечается, что правительство внесло изменения в предыдущее распоряжение о закрытии пунктов пропуска, и со вторника остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом.



"Временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение", - говорится в сообщении.



Исключение ограничительных мер могут приниматься относительно эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

