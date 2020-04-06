Уголовные производства в Украине переводят в электронный формат

С 30 апреля в Украине стартует пилотный проект по переводу уголовных производств в электронный формат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.



Сообщается, что 30 апреля 2020 запустят пилотный проект системы электронного уголовного производства eCase. Первыми ее проверят антикоррупционные органы - Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.



Пилот предусматривает интеграцию eCase с Единым реестром досудебных расследований и системами судебных органов.



Полная автоматизация на сегодня "бумажных" действий дает преимущества для всех участников уголовного процесса. Прокуратура будет контролировать ход расследования и осуществлять процессуальное руководство в режиме on-line.



Следствие будет оперативно получать и иметь возможность анализировать все необходимые данные, поскольку система обновляет всю информацию на каждом этапе, планирует time-management и календарь задач.



Свидетели, подозреваемые и их представители также будут получать необходимые документы в электронном формате. А судьи будут иметь возможность доступа к системе даже в условиях судебного заседания для дополнительного исследования доказательств и ключевых позиций в производстве.



Офис генерального прокурора уже подготовил соответствующие изменения в законодательство, принятие которых станет шагом на пути к диджитализации уголовного процесса.

