Число летальных исходов вследствие COVID-19 снижается в Испании четвертый день подряд

В Испании за сутки зафиксировано 637 летальных исходов вследствие заражений коронавирусом COVID-19, информирует в понедельник министерство здравоохранения страны.



В министерстве уточнили, что это самый низкий показатель смертности с 24 марта, отметив, что снижение наблюдается уже четвертый день подряд.



По данным министерства, всего в Испании насчитывается более 135 тыс. заразившихся, из них скончались более 13 тыс., госпитализированы почти 60 тыс., около 40 тыс. выздоровели.

