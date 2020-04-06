Внеочередное заседание Рады может состояться 9 апреля - нардеп

Внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится в четверг, 9 апреля, прогнозирует народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец.



"Скорее всего, заседание внеочередное состоится в этот четверг", - сказала Мошенец в эфире телеканала "Украина24" в понедельник.



В то же время народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз отметила, что пока никакой официальной информации о проведении внеочередного пленарного заседания парламента нет.



"К сожалению, пока что нет никакой четкой информации о готовности проведения соответствующего внеочередного заседания в этот четверг", - отметила Фриз в эфире этого же телеканала.

